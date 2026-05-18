Estas son las 50 mujeres poderosas de Centroamérica en 2026, según ‘Forbes’

La edición 2026 de 'Forbes Centroamérica' reconoció a mujeres líderes de distintos sectores por su influencia regional e impacto social.

Forbes publicó este 13 de mayo su edición 2026 de las 50 Mujeres Poderosas de Centroamérica, un listado que reconoce a líderes de distintos sectores por su influencia en negocios, innovación, ciencia, deporte, cultura y activismo.

La selección reunió perfiles de Costa Rica, Guatemala, Panamá, Honduras, El Salvador y Nicaragua. La revista destacó una tendencia regional donde el liderazgo femenino trasciende los cargos jerárquicos tradicionales para influir en industrias, emprendimientos y transformación social.

La publicación señaló que la edición de este año apostó por identificar trayectorias vinculadas con innovación, generación de riqueza e impacto social. Además, resaltó el crecimiento de la participación femenina en sectores económicos y empresariales de la región.

Según Forbes Centroamérica, más de 200 mujeres participaron en la convocatoria abierta realizada para conformar la lista. Las postulaciones se evaluaron con criterios relacionados con liderazgo transformador, emprendimiento, impacto ambiental, equidad de género e influencia en sus respectivos entornos.

La revista también tomó en cuenta postulaciones realizadas por su equipo editorial. Posteriormente, un consejo editorial integrado por mujeres revisó cada perfil y efectuó una valoración cualitativa basada en liderazgo, alcance de influencia y resultados.

“El poder femenino en la región está migrando de cargos tradicionales hacia una influencia sistémica: mujeres que no sólo lideran y dirigen empresas, sino que rediseñan industrias completas, escalan startups con propósito y movilizan capital hacia problemas estructurales”, dijo Bernardita Rodríguez, componente del Consejo editorial de esta edición a Forbes.

El listado incluyó a varias representantes costarricenses. Entre ellas destacan Mayela Rojas, gerente general de Grupo Mutual; la bióloga marina Odalisca Breedy Shadid; la educadora Silvia Castro Montero; la comisionada fílmica Marysela Zamora Villalobos y la empresaria Laura Bonilla Coto.

También aparecieron nombres vinculados con el deporte y la cultura regional, como la boxeadora panameña Atheyna Bylon, la futbolista salvadoreña Alejandra Wahn y la escritora panameña Melva Lowe de Goodin.

La revista indicó que uno de los hallazgos de esta edición fue el aumento de mujeres fundadoras de negocios propios. Sin embargo, la publicación señaló que muchas de estas iniciativas todavía enfrentan retos para alcanzar mayor influencia regional debido al tamaño de sus empresas.

La consultora KPMG, citada por la revista en el estudio Mujeres de la Alta Dirección en México y Centroamérica 2026, advirtió sobre una creciente transferencia de capital hacia mujeres en los próximos años. Según el análisis, esto podría modificar las dinámicas de inversión, consumo y administración patrimonial en la región.

El listado completo incluyó liderazgos empresariales, científicos, sociales y culturales de Centroamérica. Forbes Centroamérica afirmó que la edición busca visibilizar el papel de las mujeres en la transformación económica y social de la región.

Lista completa de las 50 Mujeres Poderosas de Centroamérica