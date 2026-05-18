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Estas son las 50 mujeres poderosas de Centroamérica en 2026, según ‘Forbes’

La lista incluyó liderazgos de Costa Rica, Guatemala, Panamá, Honduras, El Salvador y Nicaragua en negocios, ciencia, deporte y activismo

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Por Silvia Ureña Corrales
La edición 2026 de 'Forbes Centroamérica' reconoció a mujeres líderes de distintos sectores por su influencia regional e impacto social.
La edición 2026 de 'Forbes Centroamérica' reconoció a mujeres líderes de distintos sectores por su influencia regional e impacto social. (Garaki / Archivo / Bucknell University Athletics /Garaki / Archivo / Bucknell University Athletics)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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