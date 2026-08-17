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‘Estamos en contra de que nos gobiernen criminales’: Fuerte acusación de políticos mexicanos contra hijo de expresidente López Obrador

El PAN exige investigar al hijo de López Obrador por fraude fiscal y tráfico de influencias. Estas son las presuntas pruebas presentadas y las peticiones a Claudia Sheinbaum.

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Por El Universal / México / GDA
Andrés Manuel López Beltrán, conocido como Andy, es el hijo del expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador.
Andrés Manuel López Beltrán, conocido como Andy, es el hijo del expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. (El Universal / México / GDA/El Universal / México / GDA)







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