Estados Unidos ya exige foto biométrica a cada extranjero que cruce su frontera: así funciona la nueva norma

Viajar hacia o desde Estados Unidos ahora implica un nuevo requisito obligatorio: una foto biométrica a todos los extranjeros. Conozca cómo funciona la medida.

Por La Nación / Argentina / GDA
La CBP aplica desde el 26 de diciembre la toma obligatoria de foto biométrica a extranjeros. La negativa puede provocar inadmisión o problemas migratorios futuros.
La CBP aplica desde el 26 de diciembre la toma obligatoria de foto biométrica a extranjeros. La negativa puede provocar inadmisión o problemas migratorios futuros. (Canva /Canva)







