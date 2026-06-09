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Estados Unidos vuelve a bombardear Irán en respuesta al derribo de un helicóptero

Fuerzas de Estados Unidos bombardearon objetivos en Irán tras una agresión en el estrecho de Ormuz. Donald Trump advirtió que la respuesta debía ser proporcional.

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Por AFP
Irán interceptó dos buques en el estrecho de Ormuz, un paso estratégico bajo creciente tensión militar y clave para el comercio energético mundial.
El estrecho de Ormuz es un paso estratégico bajo creciente tensión militar y clave para el comercio energético mundial. (AFP/AFP)







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