Estados Unidos suspende citas para solicitar visas en embajadas y consulados de todo el mundo

Las personas que ya tenían entrevistas para solicitar una visa estadounidense comenzaron a recibir notificaciones sobre la reprogramación de sus citas.

El Departamento de Estado de Estados Unidos paralizó esta semana las citas para solicitar visas en embajadas y consulados de todo el mundo, en medio de la ofensiva migratoria que impulsa la Administración de Donald Trump.

Un portavoz del organismo justificó el martes que se trata de una iniciativa de capacitación global dirigida a los funcionarios consulares, y que las citas de servicios de visado se ajustarán para permitir esa formación.

Qué significa la pausa para quienes ya tienen una entrevista agendada

La medida fue revelada primero por el Financial Times, que reportó que solicitantes de visa de inmigrante con entrevistas ya programadas recibieron correos electrónicos donde se les comunicó que sus citas serían reprogramadas, sin una nueva fecha inmediata.

El Departamento de Estado no difundió un cronograma ni el alcance exacto de la capacitación.

Según precisó, el objetivo declarado es que los cónsules puedan “descartar a aquellos solicitantes considerados susceptibles de depender de las prestaciones públicas estadounidenses” y evaluar cada solicitud “de manera exhaustiva y coherente”, de acuerdo con el comunicado del organismo.

Los solicitantes con citas ya asignadas —tanto de visas de inmigrante como de las categorías de turista, trabajo y estudio— fueron notificados de que su entrevista se reprogramará, pero el organismo no confirmó una fecha de reanudación del servicio.

Según Reuters, durante su segundo mandato, Trump ha impulsado una agresiva campaña de deportaciones y un endurecimiento de las políticas migratorias, que incluye la revocación de visas y permisos de residencia, así como el rechazo de solicitudes por distintos motivos, entre ellos opiniones políticas y la participación en protestas propalestinas contra la ofensiva israelí en Gaza.

Para buena parte de la comunidad hispana en Estados Unidos que gestiona reunificación familiar o trámites para parientes, la pausa se suma a una demora que ya era crítica antes del anuncio.

En julio, la espera para una entrevista de visa de turista B-1/B-2 llegaba a 11 meses en Bogotá y superaba los 14 meses en Ciudad Juárez, mientras que Ciudad de México ofrecía citas en un plazo cercano a 3,5 meses, según datos del propio Departamento de Estado.

Qué antecedentes tiene esta administración en materia de restricciones migratorias

La pausa se produce después de una serie de medidas que ya habían generado litigios. La semana pasada, un juez estadounidense anuló una política de la Administración Trump que suspendía la emisión de visas de inmigrante a solicitantes de 75 países, al considerar que excedía las facultades legales del secretario de Estado, Marco Rubio.

El Departamento de Estado no adelantó cuándo se normalizará la programación de citas ni si la capacitación tendrá el mismo alcance en todas sus sedes diplomáticas.

Los solicitantes con trámites en curso deberán esperar una notificación directa por correo electrónico o revisar el portal oficial de citas para conocer la nueva fecha asignada.