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Estados Unidos suspende citas para solicitar visas en embajadas y consulados de todo el mundo

Departamento de Estado atribuyó la medida a una capacitación global de funcionarios consulares, sin precisar cuándo se reanudará el trámite normal

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Por La Nación / Argentina / GDA
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El documento es indispensable para que los inmigrantes puedan entrar a los Estados Unidos
Las personas que ya tenían entrevistas para solicitar una visa estadounidense comenzaron a recibir notificaciones sobre la reprogramación de sus citas. (Getty Images/iStock)







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