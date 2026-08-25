Estados Unidos prepara revocación masiva de hasta 200.000 visas, según medios

El Departamento de Estado de EE. UU. publica anualmente las estadísticas de delegación de visas.

El gobierno de Donald Trump prepara la revocación de hasta 200.000 visas de negocios y turismo de extranjeros que han solicitado o están solicitando asilo en Estados Unidos, una medida que, de concretarse, sería la mayor anulación masiva de visas en la historia del país, de acuerdo con la agencia Associated Press.

El Departamento de Estado informó que coordina la medida con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para identificar a personas que ingresaron al país con visas de corta estadía y posteriormente presentaron solicitudes de asilo.

“Estamos coordinando con el DHS para identificar y revocar las visas de no inmigrante de extranjeros que han llegado a Estados Unidos alegando ser visitantes de corta duración, pero que luego solicitan asilo para quedarse permanentemente”, declaró el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, a The Washington Post.

La medida afectaría a titulares de visas B1 y B2 emitidas entre 2016 y 2026 que hayan solicitado o estén solicitando asilo. Las B1 corresponden principalmente a viajes de negocios, mientras que las B2 se utilizan para turismo, visitas familiares o atención médica, según detalló The Guardian.

El Departamento de Estado no ha precisado cuántas visas serán revocadas. Pigott dijo que el número es dinámico y que el proceso se realizará de manera gradual. Sin embargo, documentos de la dependencia obtenidos por The Associated Press y declaraciones de dos funcionarios estadounidenses sitúan en hasta 200.000 las posibles revocaciones.

¿La revocación significa deportación inmediata?

No necesariamente. Según funcionarios citados por AP, la cancelación de la visa no implica por sí misma una deportación inmediata. Las personas con solicitudes de asilo pendientes perderían su condición de visitantes de negocios o turismo y serían recategorizadas dentro del sistema migratorio.

La diferencia es importante: una visa B1 o B2 permite ingresar temporalmente a Estados Unidos, pero no concede derecho a permanecer de manera permanente. La solicitud de asilo, en cambio, inicia un procedimiento migratorio diferente.

El gobierno de Trump sostiene que algunos extranjeros están utilizando las visas de visitante como una vía para permanecer en Estados Unidos mediante solicitudes de asilo.

El subsecretario de Estado, Christopher Landau, criticó esta práctica y afirmó que existe un amplio malestar por lo que calificó de solicitudes de asilo falsas, según el Post.

De acuerdo con el periódico, la medida se suma a una campaña migratoria más amplia de la segunda Administración Trump. En los últimos 18 meses, el Departamento de Estado ha revocado unas 175.000 visas por razones que incluyen acusaciones o condenas por delitos y, en algunos casos, declaraciones públicas consideradas contrarias a las políticas estadounidenses.

El gobierno también ha endurecido los requisitos para obtener visas, incluida la revisión de antecedentes en redes sociales, la exigencia de garantías económicas para determinados solicitantes y restricciones de entrada para ciudadanos de varios países.

La posible revocación masiva enfrentaría recursos judiciales como otros intentos previos del gobierno Trump, afirma AP.