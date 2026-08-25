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Estados Unidos prepara revocación masiva de hasta 200.000 visas, según medios

De concretarse, sería la mayor anulación masiva de visas en la historia del país, según la agencia Associated Press y ‘The Washington Post’

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Por Fernando Chaves Espinach
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El documento es indispensable para que los inmigrantes puedan entrar a los Estados Unidos
El Departamento de Estado de EE. UU. publica anualmente las estadísticas de delegación de visas. (Getty Images/iStock)







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Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, U. de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual por la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Exdirector del CR Festival de Cine, excurador MADC y otros espacios.

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