El Mundo

Estados Unidos rediseña la pirámide alimenticia: eso es lo que recomienda comer

El rediseño de las guías nutricionales coloca carnes y lácteos en la base de la alimentación y provoca reacciones divididas en el ámbito científico

EscucharEscuchar
Por El Comercio / Perú / GDA
Las nuevas recomendaciones alimentarias en Estados Unidos cambian el orden tradicional de la pirámide y abren un debate entre expertos en nutrición.
Las nuevas recomendaciones alimentarias en Estados Unidos cambian el orden tradicional de la pirámide y abren un debate entre expertos en nutrición. (Gobierno Estados Unidos/Archivo/Gobierno Estados Unidos/Archivo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCEstados Unidospirámide alimenticia
El Comercio

El Comercio / Perú / GDA

Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Se fundó en 1839, lo cual lo convierte en el más antiguo de Perú. También es uno de los diarios más antiguos de lengua española y uno de los periódicos de referencia en la política peruana.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.