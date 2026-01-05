Estados Unidos prohíbe vuelos en el espacio aéreo de Venezuela por amenazas inmediatas ligadas a actividad militar

La FAA ordenó la suspensión total de vuelos de EE. UU. sobre Venezuela por amenazas inmediatas, lo que obliga a aerolíneas a modificar rutas regionales.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) prohibió de forma total los vuelos de aeronaves estadounidenses en el espacio aéreo de Venezuela por riesgos directos a la seguridad aérea. La medida entró en vigencia inmediata el 4 de enero de 2026 y se mantendrá hasta el 4 de febrero.

La decisión quedó formalizada mediante un aviso de seguridad aérea (Notam) que impide operar en la Región de Información de Vuelo de Maiquetía (SVZM) a cualquier aeronave registrada o administrada por compañías de Estados Unidos.

Prohibición total por riesgo inmediato

El nuevo Notam sustituyó una advertencia previa que solo solicitaba precaución extrema. En esta ocasión, la FAA fundamentó la restricción en la existencia de amenazas inmediatas a la seguridad de vuelo, asociadas a actividad militar en curso dentro del territorio venezolano.

La agencia determinó que el deterioro de las condiciones de seguridad obligó a cerrar por completo el tránsito aéreo civil estadounidense sobre esa zona.

Zona afectada y operadores incluidos

La FIR Maiquetía abarca la totalidad del territorio continental de Venezuela y amplias áreas marítimas del mar Caribe. La prohibición impacta de manera directa a:

Aerolíneas comerciales

Operadores de carga

Aviación civil privada de Estados Unidos

Las aeronaves militares y estatales estadounidenses quedaron excluidas de esta restricción.

Escalada tras aumento de operaciones militares

Semanas atrás, la FAA mantenía solo una alerta por el aumento de actividad militar en el Caribe y el deterioro general de la seguridad regional. Sin embargo, operaciones tácticas registradas a inicios de 2026 en territorio venezolano aceleraron el endurecimiento de la medida.

La transición hacia una prohibición absoluta reflejó, según autoridades aeronáuticas, un empeoramiento acelerado del entorno operativo para la aviación civil.

Impacto en rutas aéreas regionales

Especialistas en aeronáutica señalaron que la restricción obligó a las aerolíneas a rediseñar rutas entre el norte y el sur del continente. Estos desvíos incrementan:

Tiempos de vuelo

Consumo de combustible

Costos operativos

Empresas como American Airlines, JetBlue y varias compañías de carga iniciaron ajustes inmediatos en sus itinerarios para cumplir con la orden federal y proteger a tripulaciones y pasajeros.

