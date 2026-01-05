El Mundo

Estados Unidos prohíbe vuelos en el espacio aéreo de Venezuela por amenazas inmediatas ligadas a actividad militar

La FAA cerró el FIR Maiquetía a aeronaves estadounidenses por riesgos directos a la seguridad aérea vinculados a operaciones militares en Venezuela

Por El Nacional / Venezuela / GDA
La FAA ordenó la suspensión total de vuelos de EE. UU. sobre Venezuela por amenazas inmediatas, lo que obliga a aerolíneas a modificar rutas regionales.
La FAA ordenó la suspensión total de vuelos de EE. UU. sobre Venezuela por amenazas inmediatas, lo que obliga a aerolíneas a modificar rutas regionales. (Canva/Canva)







