Estados Unidos pone fecha al fin del TPS de Somalia: qué cambiará a partir de marzo de 2026

Estados Unidos confirmó que el TPS de Somalia terminará en marzo de 2026. La decisión se basó en cambios en la seguridad y gobernanza del país.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) anunció la terminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para Somalia. La medida entrará en vigor el 17 de marzo de 2026, a las 11:59 p. m., hora local, según el aviso publicado en el Registro Federal.

La decisión fue comunicada el martes 13 de enero por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien señaló que las condiciones en Somalia ya no cumplen con los requisitos legales para mantener la protección migratoria temporal.

El TPS para Somalia estuvo vigente desde 1991. La designación respondió en su momento a condiciones extraordinarias que impedían el retorno seguro de sus ciudadanos. Con el nuevo análisis, el DHS determinó que el contexto del país africano cambió de forma sustancial.

De acuerdo con el Registro Federal, Somalia presenta hoy estructuras de gobernanza y seguridad nacional mejoradas. El documento indica que el país enfrenta focos localizados de violencia y no un conflicto generalizado a nivel nacional.

El DHS también señaló que existen zonas dentro de Somalia donde los ciudadanos pueden residir con seguridad, por lo que el retorno no implicaría una amenaza grave para su protección personal.

La secretaria Noem afirmó que el carácter del TPS es temporal y que mantener a ciudadanos somalíes en Estados Unidos bajo este esquema resulta contrario a los intereses nacionales, según la evaluación oficial.

La ley migratoria de Estados Unidos exige que, al menos 60 días antes del vencimiento de una designación, el secretario de Seguridad Nacional revise las condiciones del país beneficiado. Tras esa revisión, la autoridad debe decidir si extiende o finaliza la protección.

Como parte del proceso de cierre, el DHS reconoció un período de transición de 60 días. Durante ese lapso, los beneficiarios conservarán su permiso de trabajo. La agencia extendió de forma automática la validez de ciertos Documentos de Autorización de Empleo (EAD) hasta el 17 de marzo de 2026.

Según las cifras oficiales, existen 1.082 beneficiarios aprobados del TPS para Somalia. Además, al 8 de diciembre de 2025, se registraron 183 solicitudes pendientes bajo esta designación.

Una vez que el TPS quede sin efecto, quienes no cuenten con otro estatus migratorio válido quedarán expuestos a procesos de deportación. Entre las alternativas, el DHS mencionó figuras como el asilo, siempre que cumplan los requisitos legales.

Para las personas que no posean otro estatus legal, el DHS recomendó utilizar la aplicación móvil CBP Home, administrada por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, con el fin de notificar su salida voluntaria del país.

La agencia explicó que esta opción permite una salida organizada e incluye un boleto aéreo, una bonificación de $1.000 y la posibilidad de optar, en el futuro, por una inmigración legal a Estados Unidos.

El aviso oficial reiteró que la terminación del TPS de Somalia es definitiva y que, después del 17 de marzo de 2026, los nacionales de ese país dejarán de contar con esta protección migratoria temporal, conforme a lo establecido en la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.