Estados Unidos pone fecha al fin del TPS de Somalia: qué cambiará a partir de marzo de 2026

Estados Unidos revisó el Estatus de Protección Temporal de Somalia y fijó una fecha clave en 2026. La decisión del DHS redefine permisos, plazos y el futuro migratorio de más de 1.000 personas

Por La Nación / Argentina / GDA
Estados Unidos confirmó que el TPS de Somalia terminará en marzo de 2026. La decisión se basó en cambios en la seguridad y gobernanza del país.
Estados Unidos confirmó que el TPS de Somalia terminará en marzo de 2026. La decisión se basó en cambios en la seguridad y gobernanza del país.







La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

