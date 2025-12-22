Estados Unidos ofrece $3.000 y vuelo gratis para quienes se autodeporten antes de fin de año

Migrantes en situación irregular en Estados Unidos pueden recibir $3.000 y un vuelo gratis si se registran para autodeportarse antes de fin de año.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) habilitó un incentivo especial para personas que se encuentran en ese país de manera irregular y decidan regresar voluntariamente a su país de origen. Quienes se registren en el programa CBP Home antes del 31 de diciembre recibirán una remuneración de $3.000 y un boleto de avión gratuito para el retorno.

Además del monto económico y el transporte sin costo, los beneficiarios del programa recibirán condonación de eventuales multas o sanciones civiles por incumplimiento de las normas migratorias.

Desde el lanzamiento de este sistema en enero de 2025, 1,9 millones de personas en situación migratoria irregular han salido voluntariamente de Estados Unidos, según datos del propio DHS. De ese total, decenas de miles utilizaron la aplicación CBP Home, diseñada para facilitar el proceso de autodeportación.

El DHS calificó esta acción como un “regalo” por las festividades de diciembre y aseguró que la bonificación se triplicó durante esta temporada para incentivar las salidas voluntarias.

El proceso para aplicar es digital. Las personas interesadas deben descargar la aplicación CBP Home, completar el formulario de registro y el DHS se encargará del resto, incluyendo los trámites y la organización del viaje de regreso.