Estados Unidos ofrece $3.000 y vuelo gratis para quienes se autodeporten antes de fin de año

Migrantes en Estados Unidos pueden recibir dinero y beneficios si se van antes de fin de año. Descubra qué ofrece el gobierno y cómo acceder al programa

Por Silvia Ureña Corrales
Migrantes en situación irregular en Estados Unidos pueden recibir $3.000 y un vuelo gratis si se registran para autodeportarse antes de fin de año.
Migrantes en situación irregular en Estados Unidos pueden recibir $3.000 y un vuelo gratis si se registran para autodeportarse antes de fin de año.







