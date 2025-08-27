El Mundo

Estados Unidos multa al ‘Mayo’ Zambada con $15.000 millones y México pide parte ‘para los pobres’

Zambada evitó ir a juicio, pero permanecerá encarcelado de por vida y deberá pagar la multimillonaria sanción

Por AFP
Ismael 'Mayo' Zambada, es uno de los narcotraficantes más poderosos de México. Por décadas dominó el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Foto: Redes Sociales
Ismael 'Mayo' Zambada, es uno de los narcotraficantes más poderosos de México. Por décadas dominó el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Foto: Redes Sociales







MéxicoMayo ZambadanarcotráficoClaudia Sheinbaum
