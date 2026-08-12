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Estados Unidos invertirá hasta $50 millones para rastrear microchips y el plan comenzará en un país de Centroamérica

Un país de la región será el primero en implementar un sistema de trazabilidad digital que busca reforzar la seguridad y transparencia del comercio de semiconductores en el canal

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Por AFP
El sistema de EE. UU. rastreará semiconductores y minerales estratégicos, con una primera prueba en Panamá antes de llegar a otros países.
El sistema de EE. UU. rastreará semiconductores y minerales estratégicos, con una primera prueba en Panamá antes de llegar a otros países. (HANDOUT/AFP)







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