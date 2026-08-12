Estados Unidos invertirá hasta $50 millones para rastrear microchips y el plan comenzará en un país de Centroamérica

El sistema de EE. UU. rastreará semiconductores y minerales estratégicos, con una primera prueba en Panamá antes de llegar a otros países.

San Francisco, Estados Unidos. Estados Unidos anunció este miércoles una licitación de hasta $50 millones para desarrollar una plataforma que permita rastrear cargamentos de semiconductores y minerales indispensables para la inteligencia artificial. Panamá será el primer país donde se probará el sistema.

La iniciativa contempla una especie de pasaporte digital para componentes electrónicos. La herramienta certificará el origen y el recorrido de cada cargamento que transite por el canal de Panamá. También acelerará el despacho aduanero de los envíos considerados confiables.

El proyecto tendrá alcance mundial. Sin embargo, comenzará mediante un programa piloto en Panamá junto con las autoridades de ese país. Después podría extenderse a otros países socios.

La licitación contempla hasta $50 millones en fondos de ayuda extranjera. Estados Unidos coordinará esos recursos con el Congreso.

La iniciativa surge en medio de las restricciones que Washington mantiene sobre las exportaciones de tecnología hacia China. Estados Unidos restringe desde hace varios años la venta al país asiático de los semiconductores más avanzados.

Estos componentes resultan indispensables para el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial. Washington también busca impedir que terceros países funcionen como vías para evadir esas limitaciones.

El documento de la licitación no menciona a Pekín. No obstante, presenta la futura plataforma como una alternativa a los sistemas logísticos de países considerados competidores estratégicos.

El canal de Panamá tiene un papel estratégico en el comercio internacional. Por esa vía transita el 5% del comercio marítimo mundial.

La infraestructura también ocupa un lugar central en las tensiones entre Washington y Pekín. El presidente estadounidense Donald Trump amenazó a comienzos de 2025 con retomar el control del canal. El mandatario acusó a China de dominar esa ruta estratégica.

Desde entonces, la justicia panameña anuló la concesión de dos puertos del canal que explotaba una filial del grupo hongkonés CK Hutchison.

La decisión provocó un endurecimiento de los controles chinos sobre los buques panameños.

El anuncio de la licitación ocurrió además en vísperas de una visita a Panamá del secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth.

La visita está prevista para este jueves. Hegseth participará en la clausura de ejercicios militares multinacionales realizados en torno al canal.

Proyecto representa primer compromiso financiero de Pax Silica

La licitación constituye el primer compromiso financiero concreto de Pax Silica, una iniciativa estadounidense que comenzó en diciembre de 2025.

El subsecretario de Estado para Asuntos Económicos, Jacob Helberg, lanzó el proyecto con el objetivo de unir a los aliados de Washington a sus cadenas de suministro tecnológicas.

Pax Silica cuenta con 24 signatarios. Entre ellos figuran la Unión Europea, Japón, India, Panamá y Singapur.