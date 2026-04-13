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Estados Unidos impone su bloqueo naval en Irán y Trump lanza amenaza

Bloqueo naval de puertos de Irán comenzó este lunes y el presidente amenazó a Teherán con consecuencias si intenta romperlo.

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Por AFP
Petroleros se observan en la terminal de contenedores de Khor Fakkan, el único puerto natural de aguas profundas de la región y uno de los principales puertos de contenedores del emirato de Sharjah, a lo largo del estrecho de Ormuz.
Petroleros se observan en la terminal de contenedores de Khor Fakkan, el único puerto natural de aguas profundas de la región y uno de los principales puertos de contenedores del emirato de Sharjah, a lo largo del estrecho de Ormuz. (GIUSEPPE CACACE/AFP)







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