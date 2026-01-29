El Mundo

Estados Unidos: Expolicía blanco condenado a 20 años de cárcel por asesinar a mujer negra en su casa

Un expolicía blanco fue condenado el jueves a veinte años de prisión por la muerte a tiros de una mujer negra dentro de su hogar en Illinois.

Por AFP
En esta imagen tomada de un video de cámara corporal difundido por la Policía Estatal de Illinois el lunes 22 de julio de 2024, el exsubalguacil del condado de Sangamon Sean Grayson, a la izquierda, apunta con su arma a Sonya Massey, quien había llamado al 911 en busca de ayuda, antes de dispararle y matarla dentro de su vivienda en Springfield el 6 de julio de 2024.
En esta imagen tomada de un video de cámara corporal difundido por la Policía Estatal de Illinois el lunes 22 de julio de 2024, el exsubalguacil del condado de Sangamon Sean Grayson, a la izquierda, apunta con su arma a Sonya Massey, quien había llamado al 911 en busca de ayuda, antes de dispararle y matarla dentro de su vivienda en Springfield el 6 de julio de 2024. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)







