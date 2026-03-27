Estados Unidos espera que Israel tome medidas contra la violencia de los colonos

París, Francia. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, declaró este viernes que espera que Israel tome medidas contra el aumento de la violencia de los colonos contra los palestinos en Cisjordania.
París, Francia. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, declaró este viernes que espera que Israel tome medidas contra el aumento de la violencia de los colonos contra los palestinos en Cisjordania.
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