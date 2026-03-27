Estados Unidos espera que Israel tome medidas contra la violencia de los colonos

París, Francia. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, declaró este viernes que espera que Israel tome medidas contra el aumento de la violencia de los colonos contra los palestinos en Cisjordania.

“Nos preocupa”, declaró a los periodistas en París tras una reunión del G7.

“Creo que al Gobierno israelí también le preocupa” y “hará algo al respecto”, dijo.

Se negó a aclarar si Estados Unidos presiona a Israel por la violencia, que se ha intensificado después de que los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán desencadenaran una guerra en toda la región.

El presidente Donald Trump levantó las sanciones estadounidenses contra los colonos extremistas tras asumir el cargo el año pasado.

Diplomáticos de 13 países europeos y Canadá condenaron recientemente los ataques y afirmaron que los intentos violentos de apoderarse de tierras palestinas “deben terminar”.