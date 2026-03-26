El Mundo

Estados Unidos eleva la edad máxima para alistarse en el ejército

La edad mínima de alistamiento sigue siendo 17 o 18 años

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Por AFP
Imagen de archivo del Ejército de los Estados Unidos en Kuwait, en la zona de Medio Oriente.
Imagen de archivo del Ejército de los Estados Unidos en Kuwait, en la zona de Medio Oriente. (JOE RAEDLE/Getty Images via AFP)







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