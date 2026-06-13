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Estados Unidos sobre muerte del líder del Tren de Aragua: ‘Envía un mensaje claro a América Latina: no hay refugio para los narcoterroristas en nuestro hemisferio’

Niño Guerrero, jefe de la banda criminal de origen venezolano Tren de Aragua, fue abatido en una operación militar estadounidense en coordinación con las autoridades de Venezuela

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Por AFP
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El jefe del Tren de Aragua, Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, fue abatido el 12 de junio en una operación militar estadounidense en coordinación con las autoridades de Venezuela. (-/AFP)







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