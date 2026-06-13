Estados Unidos sobre muerte del líder del Tren de Aragua: ‘Envía un mensaje claro a América Latina: no hay refugio para los narcoterroristas en nuestro hemisferio’

El jefe del Tren de Aragua, Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, fue abatido el 12 de junio en una operación militar estadounidense en coordinación con las autoridades de Venezuela.

Washington, Estados Unidos. Un alto funcionario del Pentágono sostuvo este sábado que la muerte del líder de la banda criminal de origen venezolano Tren de Aragua “envía un mensaje claro a América Latina” sobre el compromiso del gobierno del presidente Donald Trump de combatir el narcotráfico.

Niño Guerrero, jefe del Tren de Aragua, fue abatido en una operación militar estadounidense en coordinación con las autoridades de Venezuela, anunciaron Washington y Caracas el viernes por la noche.

“La muerte de Niño Guerrero envía un mensaje claro a América Latina: no hay refugio para los narcoterroristas en nuestro hemisferio. El Departamento de Guerra y la Coalición Anticártel de las Américas (A3C) seguirán cumpliendo la promesa del presidente Trump”, afirmó el sábado en X Patrick Weaver, subjefe de gabinete del secretario de Defensa, Pete Hegseth.

Fundado en Venezuela, el Tren de Aragua fue designado como organización terrorista por Estados Unidos y también opera en Colombia, Perú y Chile.

Trump confirmó el viernes en redes sociales que el Comando Sur de Estados Unidos había realizado un ataque “rápido y letal” contra el jefe del Tren de Aragua.

Su mensaje iba acompañado de un video de 10 segundos que muestra una vista aérea de un edificio rodeado de vegetación antes de que se produzca una explosión, que levanta una nube de humo.

Venezuela confirmó el viernes poco después que Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, había sido “neutralizado” y que hubo “enfrentamientos” con integrantes de “estructuras de delincuencia organizada”.