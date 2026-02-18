Estados Unidos da marcha atrás y acepta revisar la nueva vacuna contra la gripe de Moderna

Robert F. Kennedy Jr., secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, en administración Trump

Nueva York, Estados Unidos. La empresa farmacéutica Moderna informó el miércoles que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos dio marcha atrás con su postura y aceptó revisar la nueva vacuna de la compañía contra la gripe basada en ARN mensajero.

La semana pasada, el organismo regulador federal rechazó la solicitud de la firma estadounidense para la revisión de la nueva vacuna, al calificar de insuficiente su ensayo clínico.

Pero Moderna señaló que, tras una reunión “constructiva”, la FDA aceptó la solicitud de revisión sobre la base de una vía regulatoria centrada en los adultos mayores.

El rechazo de la FDA se produjo en un momento en que el organismo ha pedido reconsiderar los procedimientos de aprobación para ciertas vacunas, incluidas las de la gripe.

La negativa inicial de la FDA había generado revuelo en el sector farmacéutico, ya alarmado por las políticas antivacunas del secretario de Salud estadounidense, Robert Kennedy Jr.