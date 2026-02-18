El Mundo

Estados Unidos da marcha atrás y acepta revisar la nueva vacuna contra la gripe de Moderna

La FDA de Estados Unidos cambió su postura y aceptó revisar la nueva vacuna de la compañía. ¿Por qué?

EscucharEscuchar
Por AFP
Robert F. Kennedy Jr., secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, en administración Trump
Robert F. Kennedy Jr., secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, en administración Trump (Shutterstock/Foto)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
FDAvacunasModernasalud públicaRobert Kennedy Jr.
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.