El Mundo

Estados Unidos cobrará considerable recargo a extranjeros que visiten algunos de sus destinos más populares

Turistas deberán pagar montos mucho más altos para visitar sitios como el Gran Cañón. Conozca las tarifas y la razón.

EscucharEscuchar
Por AFP
Un oso cerca de la entrada al parque nacional de Yellowstone, en Estados Unidos. (Alan Rogers/AP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Estados Unidosturismoparques nacionalesYellowstoneGran Cañón
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.