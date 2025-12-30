Estados Unidos cambia reglas de asilo: qué entra a regir el 31 de diciembre de 2025 y por qué afecta a miles de solicitantes

El DHS activará una norma de 2020 con criterios de salud pública y el Uscis mantiene una pausa en solicitudes mientras revisa procedimientos.

El marco migratorio de Estados Unidos ajustó varios elementos en los últimos meses de 2025. Como parte de esas medidas, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) comunicó una actualización clave del proceso de asilo que modificó criterios de admisión y de evaluación.

El DHS indicó que retomará la Regla Final sobre Prohibiciones de Seguridad y Procesamiento, elaborada en 2020 junto con el Departamento de Justicia (DOJ). Esa norma nunca tuvo aplicación plena porque enfrentó retrasos sucesivos, aunque ahora su entrada en vigor quedó fijada para el 31 de diciembre de 2025 con cambios sustantivos.

La entidad retiró varias enmiendas procesales del texto original y dejó solo las disposiciones vinculadas con salud pública y seguridad nacional. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis) señaló que la regla sostiene la potestad de considerar amenazas sanitarias como una prohibición obligatoria dentro del sistema de asilo.

Emergencias de salud pública como causal de inadmisibilidad

La actualización confirmó que ciertas emergencias sanitarias pueden constituir riesgos para la seguridad del país. Bajo el marco que regirá desde el 31 de diciembre, esas circunstancias funcionarán como barrera para el asilo y para la suspensión de la deportación.

El DHS estableció que un extranjero puede representar un riesgo cuando presenta síntomas de una enfermedad transmisible o cuando estuvo expuesto durante su periodo de incubación y contagio. Esta valoración dependerá de declaratorias oficiales emitidas por autoridades federales.

La norma también mantiene la capacidad del DHS y del DOJ para designar países o regiones con epidemias activas como zonas de riesgo sanitario. Las personas provenientes de esas áreas podrían ser catalogadas como no elegibles si su ingreso implica un peligro para el país.

Enmiendas retiradas del texto aprobado en 2020

Los cambios de 2025 excluyeron varias modificaciones procesales que la versión de 2020 incluía en el procedimiento de temor creíble. Las agencias informaron que esa decisión buscó evitar contradicciones porque otras políticas, posteriores a 2020, ya habían ajustado ese protocolo.

Aunque se suprimieron esos apartados, la actualización mantiene las consideraciones sanitarias desde los pasos iniciales del trámite. Los oficiales de asilo y los jueces de inmigración podrán aplicar las prohibiciones obligatorias durante las evaluaciones preliminares. La decisión dependerá del análisis individual de cada caso y del contexto sanitario vigente.

Suspensión administrativa de solicitudes durante diciembre de 2025

El 2 de diciembre de 2025, antes de la entrada en vigor de la regla final, el Uscis comunicó una suspensión temporal del procesamiento de todas las solicitudes de asilo.

La directriz ordenó pausar el trámite de los formularios I-589, sin distinción de nacionalidad. La agencia indicó que la medida se mantendrá hasta completar una revisión integral de procedimientos y criterios.

El Uscis reconoció que la suspensión provocará demoras. Añadió que la decisión forma parte de un refuerzo de medidas vinculadas con seguridad nacional y seguridad pública. La institución afirmó que las disposiciones de diciembre buscan garantizar que personas que representen un riesgo no reciban ni asilo ni suspensión de deportación.

