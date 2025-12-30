El Mundo

Estados Unidos cambia reglas de asilo: qué entra a regir el 31 de diciembre de 2025 y por qué afecta a miles de solicitantes

Una nueva disposición se suma a la suspensión administrativa de solicitudes que el Uscis ordenó a inicios de setiembre

Por La Nación / Argentina / GDA
El DHS activará una norma de 2020 con criterios de salud pública y el Uscis mantiene una pausa en solicitudes mientras revisa procedimientos.
El DHS activará una norma de 2020 con criterios de salud pública y el Uscis mantiene una pausa en solicitudes mientras revisa procedimientos.







La Nación / Argentina / GDA

