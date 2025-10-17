Estados Unidos bloquea proyecto para reducir contaminación de barcos

Vista áerea de un barco que traslada petróleo de una refinería marítima.

Londres, Reino Unido. Los países miembros de la Organización Marítima Internacional (OMI) decidieron aplazar un año la decisión sobre un ambicioso plan para reducir la contaminación de los buques por la presión de Estados Unidos para bloquear la iniciativa.

La propuesta de la OMI, aprobada en abril por una amplia mayoría, debía ser ratificada este viernes en una reunión de la agencia marítima de la ONU que comenzó el martes en Londres.

El proyecto busca reducir progresivamente las emisiones de carbono de los barcos a partir de 2028 y contempla establecer una tasa para los buques demasiado contaminantes.

El objetivo final es lograr que el transporte marítimo funcione sin emitir gases de efecto invernadero en 2050.

La OMI indicó este viernes que la votación para aprobar la iniciativa fue aplazada hasta el próximo año, después de que Estados Unidos amenazara con sanciones contra los países que apoyaran este plan.

“No tengo mucho que decirles por ahora. No suele ocurrir a menudo”, dijo visiblemente abatido el panameño Arsenio Domínguez, secretario general de la organización, cuyos 176 miembros suelen tomar las decisiones por consenso.

Los países de la Unión Europea, Brasil y China reiteraron esta semana su apoyo al “Fondo para Cero Emisiones Netas” (o NZF por sus siglas en inglés), que busca hacer que los barcos paguen una especie de impuesto sobre sus emisiones que superen una determinada cota.

Esta tasa se destinaría a financiar un fondo que recompense a los buques con bajas emisiones y apoye a los países más vulnerables ante el cambio climático.

La propuesta “no es perfecta”, reconoció el martes durante la apertura de la reunión Domínguez, pero defendió que sienta una “base equilibrada”.

La jornada del jueves estuvo marcada por largas negociaciones que se extendieron hasta la madrugada y que un diplomático ruso calificó de “caóticas”.

Los países insulares del Pacífico, que en abril se abstuvieron por considerar la propuesta como insuficiente, cedieron y se declararon a favor.

Pero Estados Unidos, Arabia Saudita, Rusia y los países productores de petróleo se opusieron.

Sesión del Marine Environment Protection Committee (MEPC) de la Organización Marítima Internacional. (Organización Marítima Internacional/Organización Marítima Internacional)

Trump indignado con la propuesta

Washington amenazó con restricciones de visas, una subida de los aranceles portuarios y otras medidas de presión a los Estados que voten a favor.

El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró el jueves que estaba “indignado” de que la OMI votara esta semana “un impuesto global” sobre las emisiones de carbono y afirmó que su país no aceptaría este gravamen para el “transporte marítimo”.

Tras conocer el aplazamiento, el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, se jactó de una “gran victoria” para Trump.

“Estados Unidos impidió un aumento masivo de las tasas impuestas por la ONU a los consumidores estadounidenses, que se habrían destinado a financiar proyectos climáticos progresistas”, reaccionó Rubio.

En cambio, para la UE, esta postergación es “lamentable”.

El bloque está dispuesto “a reanudar las conversaciones sobre el acuerdo bajo los auspicios de la OMI cuando sea oportuno”, declaró el viernes una portavoz de la Comisión Europea.

“Es importante disponer de este año adicional para tomar una decisión, no podíamos ponernos de acuerdo en dos horas”, señaló a AFP el delegado de Argentina, país que cuenta con un importante apoyo financiero de Washington y pasó de abstenerse a oponerse al proyecto.

Un diplomático brasileño denunció este viernes en sesión plenaria los “métodos” de Estados Unidos y expresó su esperanza de que esta actitud “no sustituya la forma habitual de tomar decisiones a nivel mundial”.

Una fuente europea reconoció a AFP que “muchos países han cambiado de opinión bajo la presión de Estados Unidos”

La Cámara Internacional de Transporte Marítimo, que representa a más del 80% de la flota mundial, expresó su decepción.

“La industria necesita claridad para poder realizar las inversiones necesarias para descarbonizar el sector marítimo”, afirmó en un comunicado su secretario general, Thomas Kazakos.

Las regulaciones de la OMI habitualmente son aprobadas, salvo que se oponga un tercio de sus 176 miembros (o el equivalente a la mitad de la flota mercante global).

Estados Unidos abogó esta semana por cambiar el proceso de votación para dar más peso a las abstenciones.