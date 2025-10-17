El Mundo

Estados Unidos bloquea proyecto para reducir contaminación de barcos

Discusión en la Organización Marítima Internacional fue aplazada un año por presión del gobierno de Donald Trump. ¿Qué busca este acuerdo para reducir emisiones?

EscucharEscuchar
Por AFP
Vista áerea de un barco que traslada petróleo de una refinería marítima.
Vista áerea de un barco que traslada petróleo de una refinería marítima. (Organización Marítima Internacional/Organización Marítima Internacional)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Donald TrumpOrganización Marítima Internacionalcambio climáticocontaminación
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.