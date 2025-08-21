El Mundo

Estados Unidos aplicará arancel del 15% a los automóviles europeos

Impuesto de ingreso a mercado también se aplicará a productos farmacéuticos del viejo continente

EscucharEscuchar
Por AFP
Contenedores en el puerto de Qingdao, en la provincia oriental china de Shandong, después del atardecer este 18 de agosto. Fotografía:
Contenedores en el puerto de Qingdao, en la provincia oriental china de Shandong, después del atardecer este 18 de agosto. Fotografía: (-STR/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
ArancelesEstados UnidosUnión EuropeaUEVehículos
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.