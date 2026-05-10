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Estados Unidos anuncia la muerte de uno de sus militares desaparecido durante unos ejercicios en Marruecos

El cuerpo del teniente de 27 años fue hallado cerca del área de entrenamiento en Cap Draa, mientras continúan las investigaciones sobre el segundo desaparecido.

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Por Europa Press
Estados Unidos anunció la muerte del teniente primero Kendrick Lamont Key, Jr.
Estados Unidos anunció la muerte del teniente primero Kendrick Lamont Key, Jr. (EJÉRCITO DE EEUU/Europa Press)







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Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

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