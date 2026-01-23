El Mundo

Esta regla cambiará si desea volar desde Estados Unidos a partir de febrero de 2026

Un cambio clave afectará a los viajeros en Estados Unidos desde 2026. Si no lleva este documento, podría pagar más y enfrentar demoras

Por Silvia Ureña Corrales
TSA cobrará $45 a los viajeros sin REAL ID desde febrero de 2026; medida aplicará en todos los aeropuertos de Estados Unidos
TSA cobrará $45 a los viajeros sin REAL ID desde febrero de 2026; medida aplicará en todos los aeropuertos de Estados Unidos (Canva /Canva)







