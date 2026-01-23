Esta regla cambiará si desea volar desde Estados Unidos a partir de febrero de 2026

TSA cobrará $45 a los viajeros sin REAL ID desde febrero de 2026; medida aplicará en todos los aeropuertos de Estados Unidos

Desde el 1.° de febrero de 2026, los pasajeros que no presenten una Real ID u otra forma de identificación aceptable en los aeropuertos de Estados Unidos deberán pagar $45 para poder viajar. Así lo anunció la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés).

La medida forma parte de la implementación del sistema TSA Confirm.ID, un proceso alternativo de verificación de identidad para quienes no tengan un documento válido al momento de llegar al punto de control.

¿Quiénes deberán pagar?

Toda persona mayor de edad que no presente una identificación válida, incluyendo aquellas que tengan una licencia de conducir estatal que no cumpla con Real ID, deberá pagar $45 si desea volar. El pago permitirá utilizar el servicio TSA Confirm.ID, válido por un período de 10 días.

La TSA aclaró que este proceso es opcional, pero obligatorio si el pasajero desea abordar sin una identificación aceptable.

¿Qué se considera una identificación aceptable?

Según la TSA, entre los documentos válidos están:

Licencias de conducir o tarjetas de identidad estatales que cumplan con Real ID

Pasaporte estadounidense o extranjero

o extranjero Tarjeta de residente permanente

Credenciales de programas confiables: Global Entry, Nexus, Sentri, Fast

Identificaciones del Departamento de Defensa

Veteran Health Identification Card (VHIC)

Enhanced Driver’s License (EDL) o Enhanced ID (EID)

o Enhanced ID (EID) Tarjetas tribales federales o Enhanced Tribal Cards (ETC)

Licencias canadienses o tarjetas emitidas por Indian and Northern Affairs Canada

Credenciales TWIC y credenciales marítimas

Las licencias temporales no califican como documento válido.

¿Qué cambia con TSA Confirm.ID?

Este nuevo proceso permitirá verificar la identidad de quienes no cuenten con documentos aceptables mediante una herramienta moderna desarrollada por TSA. El proceso puede generar demoras, por lo que la agencia recomendó a los viajeros realizar el pago en línea antes del vuelo.

En la mayoría de los aeropuertos, habrá estaciones designadas para realizar el pago en sitio si no se hizo con anticipación. TSA señaló que trabaja con la industria privada para facilitar el pago digital previo a la llegada al aeropuerto.

Aunque la ley REAL ID fue aprobada hace más de dos décadas, su implementación completa fue postergada hasta el 7 de mayo de 2025. Según TSA, más del 94% de los viajeros ya utilizan identificaciones válidas, pero aún hay una minoría que debe actualizar sus documentos.

El objetivo del nuevo sistema es garantizar la seguridad aérea y evitar que personas sin identidad verificada accedan a los sistemas de transporte del país. TSA confirmó que el costo del proceso será asumido por el viajero, no por los contribuyentes.

¿Qué recomienda TSA?