Esta regla cambiará si desea volar desde Estados Unidos a partir de febrero de 2026

A partir de 2026, volar en Estados Unidos sin una Real ID tendrá un costo. Descubra qué hará la TSA, cuánto deberá pagar y cómo evitar complicaciones

Por Silvia Ureña Corrales
A partir del 1.° de febrero de 2026, TSA cobrará $45 por verificar la identidad a quienes no tengan Real ID en Estados Unidos.
A partir del 1.° de febrero de 2026, TSA cobrará $45 por verificar la identidad a quienes no tengan Real ID en Estados Unidos. (Canva/Canva)







