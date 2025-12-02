Esta regla cambiará si desea volar desde Estados Unidos a partir de febrero de 2026

A partir del 1.° de febrero de 2026, TSA cobrará $45 por verificar la identidad a quienes no tengan Real ID en Estados Unidos.

A partir del 1.° de febrero de 2026, los pasajeros que no presenten una identificación aceptable ante los controles de seguridad en los aeropuertos de Estados Unidos tendrán que pagar $45 si desean continuar su viaje. Así lo anunció la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés).

El nuevo sistema se llama TSA Confirm.ID, una herramienta de verificación de identidad que estará disponible para quienes no cuenten con una Real ID u otra forma válida de identificación. El costo cubrirá un período de viaje de 10 días.

¿Qué se considera una identificación aceptable?

La TSA recordó que solo permitirá el paso a personas que presenten una identificación válida y vigente. Entre los documentos aceptados se encuentran:

Licencias de conducir que cumplan con Real ID u otras tarjetas de identidad con fotografía estatales emitidas por el Departamento de Vehículos Motorizados (o equivalente)

Licencia de conducir mejorada (EDL) o identificación mejorada (EID) emitida por el estado

Pasaporte estadounidense

Tarjeta de pasaporte estadounidense

Tarjetas de viajero confiable del DHS (Global Entry, Nexus, Sentri, FAST)

Identificación del Departamento de Defensa de Estados Unidos, incluidas las identificaciones emitidas a dependientes

Tarjeta de residente permanente

Tarjeta de cruce de frontera

Una identificación con fotografía aceptable emitida por una nación tribal o tribu india reconocida a nivel federal , incluidas las tarjetas tribales mejoradas

Tarjeta PIV HSPD-12

Pasaporte emitido por un gobierno extranjero

Licencia de conducir provincial canadiense o tarjeta de Asuntos Indígenas y del Norte de Canadá

Credencial de Identificación de Trabajador del Transporte (TWIC)

Tarjeta de Autorización de Empleo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (I-766)

Credencial de marino mercante de Estados Unidos

Tarjeta de Identificación Sanitaria para Veteranos (VHIC)

Las licencias temporales no serán válidas. Para verificar si su identificación es compatible con REAL ID, TSA recomienda consultar con el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV).

¿Qué pasa si llega sin una Real ID?

Desde febrero de 2026, todos los pasajeros que no muestren un documento aceptable serán referidos al proceso opcional de TSA Confirm.ID. Esta verificación varía entre aeropuertos, y se ofrecerán opciones para pagar en línea antes del viaje.

Si no se paga con anticipación, la TSA habilitará estaciones de pago en o cerca de los puntos de control. Los pasajeros que utilicen esta opción deben esperar mayores tiempos de espera en los controles de seguridad.

La ley Real ID se aprobó hace más de dos décadas, pero no se aplicó de forma efectiva hasta que se inició su implementación en la administración del presidente Donald Trump. A partir del 7 de mayo de 2025, entrará en vigencia total.

Actualmente, el 94% de los pasajeros ya utilizan una forma de identificación válida, según informó la TSA. Sin embargo, la agencia aseguró que debe garantizar que cada persona que aborda un vuelo es quien dice ser.

La TSA insta a todos los viajeros a obtener una Real ID lo antes posible y pagar en línea el monto de Confirm.ID si no cuentan con una. De lo contrario, podrían enfrentar retrasos importantes o incluso perder su vuelo.