Esta es la ruta de senderismo señalizada más extensa de Latinoamérica

La ruta de senderismo señalizada más larga de Latinoamérica suma 468 kilómetros y conecta comunidades, áreas protegidas y experiencias de turismo sostenible en un solo recorrido

Por O Globo / Brasil / GDA y Silvia Ureña Corrales
Brasil alberga la mayor ruta señalizada de América Latina, un trayecto de 468 kilómetros que impulsa el ecoturismo y la participación comunitaria.
Brasil alberga la mayor ruta señalizada de América Latina, un trayecto de 468 kilómetros que impulsa el ecoturismo y la participación comunitaria. ( Diego Barros/ ICMBio/Diego Barros/ ICMBio)







