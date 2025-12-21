Esta es la ruta de senderismo señalizada más extensa de Latinoamérica

Brasil alberga la mayor ruta señalizada de América Latina, un trayecto de 468 kilómetros que impulsa el ecoturismo y la participación comunitaria.

El Sendero Amazonia Atlántica ubicado en Brasil se convirtió en la mayor ruta señalizada de América Latina. El recorrido suma 468 kilómetros en el estado de Pará. La ruta conecta 17 municipios y 13 áreas protegidas.

El proyecto pasó de tramos aislados usados por aventureros a un trayecto completo con mapas y señalización. La iniciativa incorporó apoyo de comunidades locales y de emprendedores capacitados. El diseño del trazado priorizó el menor impacto ambiental posible, según información divulgada por el ICMBio.

El recorrido inicia en el centro histórico de Belém. Continúa por parques urbanos y zonas de bosque hasta Viseu, en la frontera con Maranhão.

La iniciativa la lideran los ministerios de Turismo y de Medio Ambiente y Cambio Climático de Brasil. Las autoridades indicaron que el trail impulsa la conservación ambiental y el desarrollo sostenible. El proyecto genera empleo local y promueve la capacitación comunitaria sin provocar deforestación.

La ruta puede recorrerse a pie, en bicicleta o a caballo. La expectativa oficial señala que, tras las mejoras, el recorrido reciba 10.000 visitantes en un año.

La Secretaría de Comunicación Social del Gobierno Federal recomendó a los interesados usar la aplicación eTrilhas. Esta herramienta permite contactar prestadores de servicios que orientan a los visitantes.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.