El Mundo

Esta es la réplica que da Irán a la propuesta de Estados Unidos para ponerle fin a la guerra, según medios

El proyecto de Washington contiene las primeras propuestas oficiales de Estados Unidos. Esto es lo que sucedió con la negociación.

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Por AFP
Iraníes se reúnen junto a un cartel que representa al líder supremo iraní abatido, el ayatolá Ali Khamenei, mientras asisten a los funerales de comandantes de la Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC).
Iraníes se reúnen junto a un cartel que representa al líder supremo iraní abatido, el ayatolá Ali Khamenei, mientras asisten a los funerales de comandantes de la Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC). (ATTA KENARE/AFP)







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