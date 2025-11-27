Esta es la regla ‘3-2-1′: así evitan en Estados Unidos que los pasajeros pierdan su vuelo

La regla 3-2-1 ayuda a prevenir pérdidas de vuelos en Estados Unidos. Incluye llegar con antelación y portar documentos como el Real ID.

Los aeropuertos estadounidenses recomiendan la regla 3-2-1 con el fin de mejorar el flujo de pasajeros y prevenir la pérdida de vuelos, especialmente durante temporadas de alta demanda. Esta recomendación responde al incremento de viajeros en fechas como el Día de Acción de Gracias o el inicio del verano.

Según el Aeropuerto Internacional de Orlando (MCO), esta estrategia busca que los usuarios realicen todos los trámites con antelación suficiente para evitar contratiempos. Además, el MCO enfrenta trabajos de remodelación que podrían generar mayores tiempos de espera.

¿En qué consiste la regla 3-2-1?

La política informal se basa en tres pasos básicos:

Tres horas antes : llegar al aeropuerto con al menos tres horas de anticipación. Estar en el mostrador de pases de abordar tres horas antes de la salida.

: llegar al aeropuerto con al menos tres horas de anticipación. Estar en el mostrador de pases de abordar tres horas antes de la salida. Dos horas antes : presentarse ante el control de seguridad de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) dos horas antes del vuelo.

: presentarse ante el control de seguridad de la dos horas antes del vuelo. Una hora antes: estar en la puerta de embarque una hora antes del abordaje.

Esta metodología pretende que los pasajeros puedan enfrentar imprevistos sin el riesgo de perder su vuelo.

La importancia del Real ID

La TSA también recordó que el documento Real ID es obligatorio para todas las personas mayores de 18 años que deseen volar dentro del país o visitar ciertas instalaciones federales.

La autoridad advirtió que viajar sin el Real ID puede generar retrasos evitables, por lo que aconsejó planificar con tiempo. A partir del 7 de mayo, este documento se convirtió en un requisito oficial y cumple con los estándares de seguridad federales.

En sus canales oficiales, la TSA invitó a los usuarios a no retrasar a otros pasajeros por falta de documentación válida.

Qué hacer si se pierde el vuelo: la regla del “pinchazo”

En caso de perder el vuelo por un imprevisto, algunas aerolíneas aplican lo que se conoce como la “regla del pinchazo”, una política no oficial que puede brindar asistencia especial.

Según The New York Times, esta regla contempla situaciones como una falla en el automóvil camino al aeropuerto. Algunas aerolíneas, como United Airlines, aseguran que evalúan los casos individualmente cuando el contratiempo está fuera del control del pasajero.

La vocera de la aerolínea indicó que sus equipos están capacitados para brindar apoyo en estos escenarios, aunque no se trata de una normativa formal.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.