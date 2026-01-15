España roza los 100 millones de turistas y marca un nuevo récord anual

Personas tomando el sol en la playa de la Malvarrosa, Valencia, el 3 de agosto de 2025. España recibió un récord de 97 millones de turistas extranjeros el año pasado, frente a los 94 millones de 2024, cuando se estableció el récord anterior, según un informe preliminar presentado por el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, en una rueda de prensa en Madrid este 15 de enero. Fotografía:

Madrid, España. En el 2025, España rozó la barrera histórica de los 100 millones de turistas extranjeros, al recibir 97 millones de visitantes, un nuevo récord anual que supera los 94 millones registrados en el 2024, según una primera estimación divulgada este jueves por el Ministerio de Industria y Turismo.

“Es un éxito colectivo de todo el país”, celebró el ministro Jordi Hereu durante una conferencia de prensa en Madrid, en la que destacó el peso del sector como motor de la economía española.

El aumento de visitantes vino acompañado de un crecimiento del 6,8% en los ingresos turísticos, que alcanzaron 135.000 millones de euros en el 2025, una cifra que refuerza la relevancia del turismo en un país donde esta actividad representó el 12,6% del PIB en el 2024, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El Gobierno prevé que la afluencia récord registrada el año pasado contribuya a que la economía española crezca un 2,9% en el 2025, más del doble del promedio estimado para la zona euro.

España se consolida así como uno de los principales destinos turísticos del mundo, muy cerca de Francia, gracias a lo que Hereu describió como “una enorme capacidad de atracción” y un país que “seduce al mundo”.

No obstante, el ministro insistió en la necesidad de diversificar la oferta turística para mejorar la calidad del modelo.

Malestar por el turismo de masas

Pese a los beneficios económicos, el turismo masivo genera un creciente descontento social, especialmente en destinos altamente demandados como Barcelona, Málaga, las Islas Baleares y el archipiélago de Canarias, donde se han producido manifestaciones periódicas contra la saturación turística.

Las quejas se concentran en el encarecimiento de los alquileres, la transformación del comercio hacia un perfil orientado al visitante y la presión sobre servicios públicos como limpieza, agua y electricidad, además del impacto ambiental.

Para mitigar estas tensiones, algunas autoridades locales han anunciado medidas restrictivas. Barcelona, por ejemplo, se comprometió a no renovar las licencias de unos 10.000 apartamentos turísticos, que vencerán en noviembre del 2028.

“Estamos creciendo con los elementos cualitativos que creemos deseables para un modelo de sostenibilidad económica, social y ambiental”, afirmó Hereu, al referirse a las críticas.

En un informe publicado en diciembre, la Mesa del Turismo celebró un 2025 que confirma la fortaleza del sector, pese al impacto de la subida de precios.

Su presidente, Juan Molas, se mostró optimista de cara al 2026 y previó un crecimiento sostenido, aunque advirtió sobre la creciente competencia de destinos como Grecia, Turquía y Albania.

Actualmente, británicos, franceses y alemanes representan cerca del 50% del turismo internacional en España, con estancias medias de entre cuatro y siete días, según el profesor Pedro Aznar, quien subrayó que el desafío central será equilibrar el peso económico del turismo con la calidad de vida de los residentes y la protección del medio ambiente, en un país especialmente vulnerable al cambio climático y a la escasez de agua.