España roza los 100 millones de turistas y marca un nuevo récord anual

El auge impulsa la economía, pero agrava tensiones por alquileres y sostenibilidad en país europeo

Por AFP
Personas tomando el sol en la playa de la Malvarrosa, Valencia, el 3 de agosto de 2025. España recibió un récord de 97 millones de turistas extranjeros el año pasado, frente a los 94 millones de 2024, cuando se estableció el récord anterior, según un informe preliminar presentado por el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, en una rueda de prensa en Madrid este 15 de enero.
