España pide disculpas por la conquista: Ministro Albares reconoce “dolor e injusticia”

Madrid, España. El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, reconoció este viernes el “dolor e injusticia” causado a “los pueblos originarios” durante la conquista española de América, después de que la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum reiterase la exigencia de disculpas por este tema.

En la inauguración de la exposición “La mitad del mundo. La mujer en el México indígena” en Madrid, Albares dijo que en las relaciones entre México y España hay “una historia muy humana y como toda historia humana, de claroscuros, y también ha habido dolor, dolor e injusticia hacia los pueblos originarios a los que se dedica esta exposición”.

“Hubo injusticia, justo es reconocerlo hoy, y justo es lamentarlo. Porque esa es también parte de nuestra historia compartida y no podemos ni negarla ni olvidarla”, concluyó el ministro del Gobierno de izquierdas de Pedro Sánchez.

En 2019, el entonces presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador envió una carta a Madrid exigiendo a la Corona una disculpa por los abusos durante la conquista.

El reclamo de López Obrador (2018-2024), correligionario de Sheinbaum, enfrió las relaciones entre México y España.

El rey Felipe VI no emitió ninguna declaración pública ni contestó directamente la misiva. Un comunicado del ministerio de Asuntos Exteriores español defendió entonces la historia compartida entre ambos países y rechazó la idea de pedir disculpas.