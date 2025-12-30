El Mundo

España ordena eliminar más de 100 anuncios de turismo en asentamientos israelíes en territorios palestinos

España ordenó la eliminación de más de 100 anuncios de alojamientos ubicados en asentamientos israelíes en territorios palestinos ocupados, al considerar que vulneran la normativa vigente.

