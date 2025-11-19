El Mundo

España investigará a Meta por posible vulneración masiva de la privacidad

Pedro Sánchez anuncia una investigación a Meta por un presunto sistema oculto que rastreó la actividad de millones de usuarios.

Por AFP
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español, defiende la gestión del Ejecutivo en respuesta a las inundaciones de octubre en Valencia durante una intervención en el Congreso de los Diputados, en Madrid, el 27 de noviembre de 2024.
Meta “habría empleado durante casi un año un mecanismo oculto que permitía rastrear la actividad web de los usuarios de dispositivos Android”, explicó el gobierno español en un comunicado. (JAVIER SORIANO/AFP)







