España brindará ayuda humanitaria a Cuba a través de la ONU

Cuba atraviesa una profunda crisis económica tras el fin del suministro de petróleo por parte de Venezuela

Por AFP
Vendedor de carbón Elio Galván, de 44 años, observa mientras espera a los clientes junto a un cartel que anuncia su producto en una carretera de La Habana, el 6 de febrero de 2026. En toda Cuba, las familias se apresuran a sobrellevar apagones implacables y escasez que se agravan bajo la presión económica del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Quienes pueden permitírselo instalan paneles solares, mientras que otros recurren a cocinar con carbón. El agravamiento de la crisis energética está transformando la vida cotidiana y empuja a la población hacia soluciones marcadamente desiguales. (Foto de ADALBERTO ROQUE / AFP)
En toda Cuba, las familias se apresuran a sobrellevar apagones implacables y escasez que se agravan bajo la presión económica del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Quienes pueden permitírselo instalan paneles solares, mientras que otros recurren a cocinar con carbón. El agravamiento de la crisis energética está transformando la vida cotidiana y empuja a la población hacia soluciones marcadamente desiguales. (Foto de ADALBERTO ROQUE / AFP) (ADALBERTO ROQUE/AFP)







