España brindará ayuda humanitaria a Cuba a través de la ONU

En toda Cuba, las familias se apresuran a sobrellevar apagones implacables y escasez que se agravan bajo la presión económica del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Quienes pueden permitírselo instalan paneles solares, mientras que otros recurren a cocinar con carbón. El agravamiento de la crisis energética está transformando la vida cotidiana y empuja a la población hacia soluciones marcadamente desiguales. (Foto de ADALBERTO ROQUE / AFP)

Madrid, España. España brindará ayuda humanitaria a través de la ONU a Cuba, país sumido en una profunda crisis económica agravada por presiones de Washington, anunció el Ministerio de Asuntos Exteriores tras una reunión en Madrid del jefe de la diplomacia española y su homólogo cubano.

‘España prestará ayuda humanitaria (...) a Cuba a través del sistema de Naciones Unidas en alimentación y productos sanitarios de primera necesidad’, indicó un breve comunicado del ministerio, que no especificó calendario ni cantidades de la ayuda.

Cuba enfrenta una gravísima crisis energética tras el fin del suministro de petróleo por parte de Venezuela luego de la caída de Nicolás Maduro y ante las amenazas de Washington de imponer aranceles a los países que le vendan petróleo a la isla.

Frente a esta coyuntura, el gobierno comunista aplica desde el lunes un paquete de medidas de emergencia que restringe la venta de combustible y reduce el transporte público, una actividad que ya estaba muy deprimida por el impacto de la prolongada crisis económica, con apagones y escasez de alimentos y medicinas.

´La situación actual en Cuba tras el endurecimiento del embargo ‘estadounidense fue abordada en la reunión entre el ministro español José Manuel Albares y el canciller cubano, Bruno Rodríguez, señaló el comunicado, que no dio más detalles.

En el encuentro ´reiteramos la voluntad de reforzar el diálogo político, económico-comercial y la cooperación en beneficio de ambos países, en el complicado contexto internacional actual, frente a los quebrantamientos de la Paz, la Seguridad y el Derecho Internacional y a la creciente agresión de Estados Unidos contra Cuba´, escribió en X Rodríguez.

El canciller cubano hizo una breve escala en Madrid tras visitar China y Vietnam.