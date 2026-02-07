Error histórico: una plataforma transfirió $40.000 millones en bítcoins por accidente

Una plataforma transfirió por error 620.000 bítcoins a sus usuarios en Corea del Sur. Hubo ventas masivas y bloqueos de retiros durante la emergencia.

Seúl, Corea del Sur. Una plataforma surcoreana de intercambio de criptomonedas se disculpó este sábado tras transferir por error más de $40.000 millones en bítcoins a sus usuarios, lo que provocó una breve ola de ventas.

Bithumb afirmó que envió accidentalmente un total de 620.000 bítcoins, por lo que bloqueó las operaciones y los retiros de los 695 usuarios afectados durante 35 minutos tras producirse la falla el viernes.

Según reportes locales, Bithumb tenía la intención de enviar aproximadamente $1,37 a cada cliente como parte de una promoción, pero transfirió por error aproximadamente 2.000 bítcoins por usuario.

“Pedimos sinceras disculpas por las molestias causadas a nuestros clientes debido a la confusión que se produjo durante el proceso de distribución de este evento (promocional)”, dijo la empresa en un comunicado publicado el sábado.

La plataforma afirmó que recuperó el 99,7% de los bítcoins enviados por error y que utilizaría sus propios activos para cubrir íntegramente la cantidad perdida en el incidente.

Admitió que la falla provocó brevemente una “fuerte volatilidad” en los precios del bitcoin en la plataforma, ya que algunos destinatarios vendieron los tokens, y añadió que la situación se controló en cinco minutos.

La plataforma subrayó que el incidente “no estaba relacionado con ciberataques externos o brechas de seguridad”.

El bitcoin, la mayor criptomoneda del mundo, se hundió esta semana y borró las ganancias provocadas por la victoria electoral del presidente estadounidense, Donald Trump, en noviembre de 2024.