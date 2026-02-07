El Mundo

Error histórico: una plataforma transfirió $40.000 millones en bítcoins por accidente

Una plataforma transfirió por error 620.000 bítcoins a sus usuarios en Corea del Sur. Hubo ventas masivas y bloqueos de retiros durante la emergencia

Por AFP
La caída del bitcoin se relacionó con dudas sobre tasas, ventas de baleias, desalavancamiento, temores cuánticos y anticipación del ciclo histórico.
Una plataforma transfirió por error 620.000 bítcoins a sus usuarios en Corea del Sur. Hubo ventas masivas y bloqueos de retiros durante la emergencia. (Canva/Canva)







BithumbBitcoinCriptomonedas
