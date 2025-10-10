Entre ríos y casas de piedra: así es el pueblo más bonito del mundo en 2025, según Forbes

Forbes nombró a Bibury como el pueblo más bonito del mundo en 2025 por su historia, paisaje y arquitectura típica de los Cotswolds.

Ubicado en el distrito de Cotswolds, en el condado de Gloucestershire, Bibury fue nombrado por la revista Forbes como el “pueblo más lindo del mundo”, en una publicación de setiembre de 2025. La designación se basó en su belleza arquitectónica, historia y entorno natural.

El poblado, que se encuentra cerca de Cirencester, destaca por sus casas de piedra cubiertas de enredaderas, colinas verdes y caminos rurales.

El escritor británico William Morris ya lo había calificado en el siglo XIX como el pueblo más hermoso de Inglaterra, y más de un siglo después, su estética permanece intacta.

Arlington Row, una fila de pequeñas viviendas de piedra dorada del siglo XIV, representa uno de los principales atractivos.

En su origen, estas cabañas se usaban como almacenes y en el siglo XVII se adaptaron como residencias para tejedores. Hoy figuran entre las edificaciones más fotografiadas del Reino Unido.

La escena de las casas al borde del río Coln, enmarcada por sauces y campos abiertos, forma parte del imaginario visual del país.

Bibury también ha servido como locación cinematográfica. En 2007, Arlington Row apareció en la película Stardust, protagonizada por Robert De Niro, Claire Danes, Michelle Pfeiffer y Sienna Miller. Esta producción internacional reforzó la popularidad del pueblo como destino turístico.

El río Coln atraviesa el pueblo y serpentea por la pradera húmeda conocida como Rack Isle, la cual favorece una amplia diversidad biológica. A pocos metros, se encuentra la iglesia sajona de Santa María, que contiene una vidriera de 1927 diseñada por Karl Parsons, la misma que inspiró una colección de sellos postales navideños del Royal Mail en 1992.

Otro sitio destacado es la granja de truchas de Bibury, una de las más antiguas de Inglaterra. Los visitantes pueden conocer los estanques y aprender sobre la cría de peces en este lugar de tradición acuícola.

El turismo masivo provoca molestia en los residentes

Aunque el reconocimiento internacional incrementó el turismo, los habitantes locales expresaron su incomodidad por el impacto. Con una población de 700 personas, Bibury recibe hasta 20.000 turistas cada fin de semana.

Las consecuencias han sido inmediatas: calles colapsadas, filas largas en los almacenes, visitantes subiendo a los muros de las casas para tomar fotografías y una pérdida de tranquilidad para quienes viven allí.

El presidente del Consejo Parroquial, Craig Chapman, aseguró a la BBC que el galardón de Forbes representa un honor, pero también una carga. Indicó que el turismo excesivo ha generado problemas y que la distinción, aunque valiosa, no deja de ser una sorpresa por la cantidad de lugares hermosos que existen en el mundo.

