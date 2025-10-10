El Mundo

Entre ríos y casas de piedra: así es el pueblo más bonito del mundo en 2025, según Forbes

Un pueblo en Inglaterra parece salido de un cuento. Forbes lo nombró el pueblo más lindo del mundo en 2025 y estas son las razones que lo hacen único

Por La Nación / Argentina / GDA
Forbes nombró a Bibury como el pueblo más bonito del mundo en 2025 por su historia, paisaje y arquitectura típica de los Cotswolds.
Forbes nombró a Bibury como el pueblo más bonito del mundo en 2025 por su historia, paisaje y arquitectura típica de los Cotswolds. (Canva /Canva)







