En pugna por control de Washington D.C., Trump exige solicitar pena de muerte en casos ‘aplicables’

Donald Trump instruyó pedir la pena de muerte en todos los casos aplicables en Washington D. C., reavivando un castigo abolido desde 1981.

Por AFP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla sobre el autismo en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca en Washington, DC, el 22 de septiembre de 2025.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca en Washington, DC. (SAUL LOEB/AFP)







