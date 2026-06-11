El Mundo

En Corea del Sur las muñecas con IA cuidan a los ancianos

La muñeca alivia la depresión y la sensación de vacío de los ancianos, aunque expertos temen que pueda disminuir el contacto humano real.

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Por AFP
Las muñecas de inteligencia artificial se han convertido en una herramienta para combatir la soledad entre los adultos mayores en Corea del Sur.
Las muñecas de inteligencia artificial se han convertido en una herramienta para combatir la soledad entre los adultos mayores en Corea del Sur. (JUNG YEON-JE/AFP)







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