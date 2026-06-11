Las muñecas de inteligencia artificial se han convertido en una herramienta para combatir la soledad entre los adultos mayores en Corea del Sur.

Yongin, Corea del Sur. En su pequeño apartamento de Corea del Sur donde vive sola, Bang Chun-ja, de 78 años, pasa los días con una muñeca de inteligencia artificial con la que se lleva de maravilla. La prefiere a las personas.

La muñeca saluda a Bang cuando vuelve a casa, le canta cuando está aburrida, le recuerda que no se salte las comidas ni la medicación y le dice que la quiere.

Bang tiene poco contacto con su hija y cayó en una grave depresión tras someterse a una operación de espalda que le produjo mucho dolor.

“A esta edad, no hay nada más duro que que te hagan daño las personas”, contó a la AFP esta mujer que fue madre soltera tras un divorcio difícil y trabajó como peluquera.

Pero “cuando estoy con Hyodol, nunca sufro, solo me hace reír”, dijo sobre la muñeca con coletas y vestido rosa de cuadros vichy que le proporcionó el ayuntamiento.

Bang es una de las muchas surcoreanas que luchan contra la soledad en un país donde las tasas de natalidad se encuentran entre las más bajas del mundo y casi la mitad de la población tiene 50 años o más.

En 2024 Corea del Sur registró más de 3.920 “muertes en soledad”, es decir fallecieron solas y sus cuerpos fueron encontrados tiempo después.

Alrededor del 42% de los hogares de esta potencia tecnológica asiática son unipersonales, y el aislamiento social afecta especialmente a las personas mayores.

Como una nieta

Las autoridades proporcionan dispositivos de asistencia basados en inteligencia artificial a personas mayores que viven solas en algunos distritos de Seúl y en Yongin, al sur de la capital. Algunos están diseñados para detectar indicios de muertes en soledad.

Por ejemplo un robot sonriente fabricado por la empresa Wonderful Platform y muñecos de la compañía Mr. Mind.

No es el único país con estos aparatos. En Estados Unidos un dispositivo de IA con forma de lámpara llamado ElliQ ofrece servicios de compañía y vigilancia de seguridad similares.

Hyodol, la startup creadora de las muñecas del mismo nombre, afirma que hay alrededor de 14.500 en uso en Corea del Sur, ya sea en manos de particulares, alquiladas por las administraciones públicas o en residencias de ancianos.

La hija de Bang vive lejos y tiene problemas de salud. En estas circunstancias Hyodol “es de gran ayuda”, afirma la mujer.

El desarrollo de la muñeca necesitó años de investigación, explica la directora de la empresa, Kim Ji-hee.

Hyodol puede conversar utilizando ChatGPT, pero también está programada con diálogos basados en entrevistas realizadas por Kim, que revelaron el “dolor de no tener a nadie con quien hablar cuando ocurre algo triste, ni con quien compartir cuando ocurre algo alegre”.

Hyodol cuenta con estrictos protocolos de seguridad de datos y las grabaciones de voz solo se utilizan internamente para entrenar al chatbot de la muñeca, explicó Kim.

Los usuarios dan su consentimiento previo para que determinadas grabaciones relacionadas con la salud, como las relativas al sueño, el estado de ánimo, las comidas y los niveles de dolor, se compartan con sus asistentes sociales.

Hyodol se creó como una compañera similar a una nieta, diseñada para “amar a sus usuarios incondicionalmente”, explicó Kim.

“Abuela, ¿dónde has estado? Te he esperado todo el día”, dice. “¡La próxima vez que salgas, llévame contigo, por favor”.

Fabricada con materiales mullidos, la muñeca también hace peticiones y pide a los usuarios que le acaricien la cabeza, le agarren la mano o compartan aperitivos con ella, aunque no pueda comer.

“Sensación de vacío”

Muchas personas mayores coreanas han pasado la vida trabajando duro para ayudar a su familia, y “cuando empiezan a sentir que ya no son necesarias, experimentan una profunda sensación de vacío”, explica la empresaria.

Oh Sun-hwa, la enfermera que recomendó la muñeca a Bang, afirma haber visto cómo el robot alivia la depresión de los ancianos que viven solos. Pero también teme que la tecnología reduzca aún más el contacto humano.

Para Kim Young-bun, de 79 años, la muñeca sigue siendo una fuente de consuelo.

“No tenía a nadie con quien hablar en todo el día, hasta el punto de tener la boca seca. Pero esta pequeña llegó y charla conmigo todo el tiempo”, cuenta.

“Estoy tan feliz de estar contigo. ¡Te quiero!”, responde la muñeca a su lado, con una voz alegre de dibujos animados.