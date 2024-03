Emmanuel Macron insta ‘a no ser cobardes’ en medio de tensión en Ucrania

Praga. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, instó este martes en Praga a los aliados de Ucrania “a no ser cobardes” ante una Rusia “que se ha vuelto imparable”, luego de sus controvertidas declaraciones acerca de la eventualidad de enviar tropas occidentales a este país en guerra.

“Sin duda estamos entrando en un momento de nuestra Europa en el que convendrá no ser cobardes”, expresó al iniciar su visita a la República Checa.

Macron aludió a “potencias imparables” y que “están expandiendo la amenaza cada día, atacándonos más. Tendremos que estar a la altura de la historia y del valor que implica”, enfatizó.

Previamente, Emmanuel Macron afirmó que Occidente podría enviar combatientes a Ucrania, lo que provocó molestia en países como Alemania, Italia, Polonia, España y la República Checa. (SARAH MEYSSONNIER/AFP)

La visita a la República Checa busca destacar su “atención especial” hacia Europa Central, según explicó su entorno a la prensa.

“¿Es o no es nuestra guerra? ¿Podemos desviarnos, considerar que las cosas pueden seguir así? Yo no lo creo y, por ello, es un salto estratégico el que he pedido y lo asumo plenamente”, explicó el líder francés, señalando que la “claridad” de sus declaraciones era “lo que Europa necesitaba”.

“No queremos ninguna escalada, nunca hemos estado a favor de la beligerancia”, recalcó.

Durante una conferencia internacional el 26 de febrero en el Palacio Presidencial del Elíseo, Macron generó controversia entre los otros aliados de Kiev al adoptar una “ambigüedad estratégica”, con el objetivo de dejar claro al presidente ruso Vladimir Putin que se hará todo lo posible para evitar que “gane esta guerra”.

Entonces, explicó que en el futuro no se podía “excluir” el envío de militares occidentales a Ucrania, aunque reconoció que actualmente no existe un “consenso” al respecto.

Varios aliados occidentales de Ucrania, como Estados Unidos, Alemania, Italia, Polonia, España y la República Checa, rechazaron rápidamente esta posibilidad. El gobierno francés posteriormente aclaró que se trataría de misiones de no combatientes.