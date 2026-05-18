El Mundo

Emiratos Árabes desafía a Arabia Saudita y acelera una disputa por el liderazgo en Medio Oriente

La salida de Emiratos de la OPEP y sus diferencias con Riad reflejan una lucha por influencia regional y nuevas alianzas estratégicas

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Por La Nación / Argentina / GDA
Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos profundizan una rivalidad marcada por Yemen, Sudán, Israel e Irán.
Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos profundizan una rivalidad marcada por Yemen, Sudán, Israel e Irán. (ChatGPT/Generada con IA)







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