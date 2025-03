Emergencia en la Academia: Ganadores del Óscar critican su débil apoyo a cineasta agredido

La junta de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas, ente que entrega los Óscar, convocó a una reunión de emergencia este viernes por la crisis en torno a la agresión y arresto de un realizador recién premiado.

El palestino Hamdan Ballal, codirector de la ganadora de mejor documental de este año, No Other Land, fue agredido y detenido por la policía de Israel esta semana. Su codirector Yuval Abraham denunció el lunes la detención de Ballal, que fue atacado por un “grupo de colonos” que lo “golpearon”. “Tiene heridas en la cabeza y el estómago (...). Los soldados invadieron la ambulancia que él llamó y se lo llevaron”.

La primicia sobre la reunión de la Academia fue publicada por Deadline.

Varios festivales, academias y organizaciones de críticos internacionales emitieron comunicados de apoyo al cineasta, así como lo hizo la Academia. No obstante, esa carta solo circuló cuando Abraham, periodista israelí, criticó arduamente a la Academia por no responder a la emergencia. El comunicado final no menciona el título de la película ni el nombre del agredido.

Ahora, varias de las estrellas ganadoras y nominadas al Óscar más prominentes circulan una carta abierta exigiendo más contundencia a la Academia. Mark Ruffalo, Olivia Colman, Joaquin Phoenix, Penélope Cruz, Emma Thompson, Javier Bardem, Sandra Hüller, Richard Gere y Susan Sarandon se encuentran entre los firmantes.

También se suman nombres como Ava DuVernay, Alfonso Cuarón, Boots Riley, Todd Haynes, Adam McKay, Jonathan Glazer y Jim Jarmusch, entre 600 firmas más de todas las ramas de la Academia.

El cineasta palestino Hamdan Ballal, uno de los autores del documental “No other land”, que ganó un Oscar el mes pasado. Foto: (ANGELA WEISS/AFP)

“Condenamos enérgicamente la brutal agresión y la detención ilegal del cineasta palestino ganador del Óscar, Hamdan Ballal, por parte de colonos y fuerzas israelíes en Cisjordania”, se lee en la carta. “El ataque contra Ballal no es solo un ataque contra un cineasta, sino contra todos aquellos que se atreven a ser testigos y a contar verdades incómodas”.

Agrega la misiva: “Como artistas, dependemos de nuestra capacidad para contar historias sin represalias. Los documentalistas a menudo se exponen a riesgos extremos para iluminar al mundo. Es indefendible que una organización reconozca una película con un premio en la primera semana de marzo y luego no defienda a sus cineastas unas semanas después”.

No Other Land se estrenó en medio de gran controversia en el festival de Berlín en febrero del 2024. Siguió ganando premios por todo el mundo, pero en Estados Unidos no encontró distribuidor y sus realizadores optaron por lanzarla por su cuenta. Terminó ganando el Óscar al mejor documental en marzo.

El documental, realizado por dos palestinos y dos israelíes, explora la desposesión y la violencia ejercida por colonos israelíes contra palestinos. La película se ha exhibido en Costa Rica en el Centro de Cine y durante el Costa Rica Festival Internacional de Cine.