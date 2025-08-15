El Mundo

Emergencia aérea en Colombia: avioneta cayó en plena calle, vea fotos

El piloto reportó fallas en el motor antes de aterrizar en el aeropuerto Olaya Herrera, lo que habría causado la caída de la aeronave

Por El Tiempo / Colombia / GDA
Avioneta se desplomó en calle de Medellín; piloto y pasajera resultaron heridos y están hospitalizados.
Avioneta se desplomó en calle de Medellín; piloto y pasajera resultaron heridos y están hospitalizados. (Denuncias Antioquia/Cortesía)







