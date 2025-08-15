Emergencia aérea en Colombia: avioneta cayó en plena calle, vea fotos

Avioneta se desplomó en calle de Medellín; piloto y pasajera resultaron heridos y están hospitalizados.

Una avioneta de pequeño tamaño se estrelló en una calle transitada de Medellín, Colombia, durante la tarde de este viernes 15 de agosto.

La emergencia se presentó en la calle 47 D con carrera 70, en el sector Laureles-Estadio, y fue atendida por las autoridades de gestión del riesgo colombianas.

El reporte preliminar indicó que la aeronave volaba desde el municipio de Tolú, en el departamento de Sucre, con destino al aeropuerto Olaya Herrera, en Medellín.

De acuerdo con las autoridades aeronáuticas, el piloto comunicó una falla en el motor poco antes de llegar a la zona de aterrizaje.

Esa condición habría provocado la caída del aparato en plena vía pública.

La aeronave transportaba a dos personas. El piloto, un hombre de aproximadamente 50 años, sufrió trauma en la cabeza y pecho. Lo encontraron consciente y fue trasladado a la clínica Las Américas.

La segunda persona, una mujer de 55 años, también se encontraba consciente al momento del rescate. Presentó lesiones en el rostro y fue llevada a la clínica CES.

El Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Colombia (Dagrd) confirmó que los equipos de emergencia se desplegaron de inmediato al lugar del impacto. Ambos heridos recibieron atención médica inmediata.

Avioneta se desplomó en calle de Medellín; piloto y pasajera resultaron heridos y están hospitalizados. (Denuncias Antioquia/Cortesía)

