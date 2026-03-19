Elefante mata a turista en safari en Zambia: investigación explica cómo ocurrió el ataque en segundos

Autoridades británicas concluyeron que la muerte de una turista en Zambia fue un accidente tras un ataque de elefante en segundos.

Una turista británica murió tras el ataque de un elefante durante un safari a pie en Zambia. Una investigación en Reino Unido determinó que el hecho ocurrió en cuestión de segundos y lo calificó como un accidente.

El caso corresponde a Janet Taylor Easton, de 67 años. La mujer falleció el 3 de julio del 2025 en el Parque Nacional South Luangwa. La decisión se conoció este martes 17 de marzo durante una audiencia en el Tribunal del Legista de Bradford.

El fallo lo emitió la asistente del legista, Caroline Chandler. La resolución se basó en un informe del Ministerio de Turismo de Zambia.

Ataque ocurrió en segundos durante caminata guiada

Easton participaba en un safari a pie junto a su prima, Alison Taylor, también de 67 años y originaria de Nueva Zelanda. Ambas formaban parte de una actividad organizada por la agencia Expert Africa.

El grupo salió en horas tempranas hacia el río Luangwa. Un guía y un rastreador acompañaban la caminata.

Durante el recorrido, el grupo observó a distancia a una elefanta con su cría. Los animales parecían tranquilos. El guía ajustó la ruta para evitar ser detectados.

El ataque ocurrió de forma repentina. El rastreador notó que el animal se acercaba por detrás. Alertó al guía. Este realizó un disparo de advertencia.

El elefante no retrocedió. Avanzó hacia el grupo. Easton cayó y sufrió el impacto del animal. La causa de muerte se registró como traumatismos torácicos.

El informe indicó que el animal resultó herido por los disparos. Sin embargo, no fue posible detener el ataque. Las dos turistas murieron en el sitio.

Investigación señala imposibilidad de prever el desenlace

Durante la audiencia, Chandler explicó que la víctima no podía prever lo ocurrido. Añadió que aún existen interrogantes en torno al caso. También expresó que se esperan respuestas que aporten alivio a la familia.

Easton, conocida como Janice, trabajó como profesora de química durante casi cuatro décadas en la Titus Salt School, en Bradford. Se retiró en 2022.

Tras su jubilación, realizó viajes frecuentes. Visitó destinos como Nueva Zelanda, Canadá y Brasil.

Zona con alta densidad de vida silvestre

El grupo se encontraba en el cuarto día de estadía en el campamento. Se dirigía hacia otra base en la región cuando ocurrió el ataque.

Una residente local describió el hecho como un momento de tristeza durante una caminata al amanecer. Indicó que, pese a la experiencia de los guías, la reacción del animal fue inmediata.

El Parque Nacional South Luangwa alberga una de las mayores concentraciones de fauna en África. Las elefantas con crías suelen reaccionar de forma agresiva ante amenazas, según especialistas.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.