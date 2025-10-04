Elecciones en República Checa: comicios concluyen con cierre de colegios y expectativa sobre Babis

Tras dos días de votación, los colegios electorales en República Checa cerraron. En estas elecciones, el partido del empresario Andrej Babis se perfila como favorito.

Praga, República Checa. Los colegios electorales cerraron este sábado en República Checa, tras dos días de elecciones generales en las que el partido del empresario Andrej Babis se perfila como favorito.

El regreso al poder del ex primer ministro (2017-2021) podría suponer un giro en la política exterior de Praga, en particular en cuanto a la ayuda a Ucrania.

Babis, un autodenominado “trumpista” de 71 años, prometió durante su campaña reducir la ayuda a Kiev.

Hasta ahora, esta nación de 11 millones de habitantes, ha apoyado a Ucrania frente a la invasión rusa. También ha acogido a más de 500.000 refugiados ucranianos, de los cuales 300.000 aún viven allí, lo que representa un récord en proporción a su población.

Pero muchos votantes de este país, miembro de la Unión Europea y de la OTAN, acusan al gobierno de coalición de centroderecha del primer ministro Petr Fiala de descuidar a su propia población.

Tras dos jornadas de votación, los colegios electorales cerraron a las 12 p. m. (GMT).

Los resultados de las elecciones para ocupar los 200 escaños de la Asamblea checa se esperan para la noche.

Con alrededor del 30% de intención de voto, el movimiento ANO (“Acción de los ciudadanos descontentos”) de Babis superaría a la coalición gubernamental de centroderecha “Juntos” de Fiala, que cuenta con un 20%, aunque no tiene asegurada la mayoría.

Entre sus aliados figuran el movimiento de extrema derecha SPD, con un 12 % de los votos, así como una lista llamada “La voz de los automovilistas” y una coalición de izquierda radical que no está segura de superar el umbral del 5 %.