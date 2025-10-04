El Mundo

Elecciones en República Checa: comicios concluyen con cierre de colegios y expectativa sobre Babis

Los resultados de las elecciones para ocupar los 200 escaños de la Asamblea checa se esperan para la noche del sábado 4 de octubre

Por AFP
Tras dos días de votación, los colegios electorales en República Checa cerraron. En estas elecciones, el partido del empresario Andrej Babis se perfila como favorito.
Tras dos días de votación, los colegios electorales en República Checa cerraron. En estas elecciones, el partido del empresario Andrej Babis se perfila como favorito. (RADEK MICA, AFP/AFP)







