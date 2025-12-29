El Mundo

Elecciones en Birmania: partido promilitar se declara ganador en la primera fase

El principal partido promilitar afirmó haber obtenido la mayoría de los escaños en los primeros distritos escrutados, en unas elecciones cuestionadas por grupos prodemocracia y observadores internacionales.

Elecciones en Birmania
AFP

