El Mundo

El Salvador registró en 2025 la mayor oleada de periodistas exiliados en décadas

Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) denuncia casos de periodistas impedidos para hacer su labor y exiliados. Conozca las cifras.

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Por AFP
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele.
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele. (SAUL LOEB/AFP)







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