El Salvador registró en 2025 la mayor oleada de periodistas exiliados en décadas

San Salvador, El Salvador. El Salvador registró en 2025 la mayor oleada de periodistas exiliados desde el fin de su guerra civil hace tres décadas, debido al temor a ser detenidos y por ataques de funcionarios estatales, denunció el miércoles un gremio de prensa.

Al menos 53 comunicadores abandonaron el país el año pasado por “acoso, vigilancia, amenazas o bajo la tipología de exilio preventivo” ante posibles arrestos arbitrarios, señaló en su informe anual la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES).

El reporte da cuenta además de 426 agresiones a periodistas y medios, siendo algunas de las prácticas más frecuentes el “acoso digital”, las “declaraciones estigmatizantes”, las “restricciones al ejercicio” de la profesión y la “difamación”.

“El Salvador no había experimentado un éxodo de periodistas como el sucedido en 2025 desde al menos 30 años atrás”, indicó el informe, en referencia a la guerra civil que se libró entre 1980 y 1992.

Desde marzo de 2022 en El Salvador impera un régimen de excepción que ampara la guerra antipandillas del presidente Nayib Bukele, que pacificó el país pero es criticada por organismos humanitarios y un sector de la prensa porque permite detenciones sin orden judicial.

En 2025 los comunicadores se “enfrentaron al temor de ser arrestados” debido a la existencia de una “supuesta lista” con nombres de defensores de derechos humanos y periodistas que serían “objetivos próximos de captura”, consigna el documento.

El año pasado fueron arrestados la defensora de derechos humanos y jefa del área anticorrupción de la oenegé Cristosal, Ruth López, así como el abogado constitucionalista Enrique Anaya, ambos duros críticos de Bukele.

Cristosal denunció en marzo que el gobierno salvadoreño tiene 86 “presos políticos”, algo que no ocurría desde la guerra civil.

El Estado salvadoreño, representado por diversas instituciones, “continúa siendo el mayor agresor contra la prensa”, subrayó APES.