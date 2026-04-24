El Mundo

El robotaxi sin volante de Tesla entra en producción: Elon Musk muestra primeras imágenes

Musk publicó en su red X un video promocional acompañado del breve mensaje: “Cybercab empezó la producción”.

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Por AFP
(FILES) Elon Musk looks on as US President Donald Trump speaks at the US-Saudi Investment Forum at the John F. Kennedy Center for the Performing Arts in Washington, DC on November 19, 2025. Elon Musk has been summoned on April 20, 2026 by the French courts as part of an investigation into alleged abuses on the social media platform X. (Photo by Brendan SMIALOWSKI / AFP)
autónomo de Tesla entró en su fase de producción, afirmó este viernes su director ejecutivo Elon Musk. (Foto: AFP) (BRENDAN SMIALOWSKI/AFP)







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