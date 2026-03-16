El Mundo

El rey de España reconoce que hubo ‘mucho abuso’ en la Conquista de América

El rey de España, Felipe VI, reconoció este lunes que hubo “mucho abuso” durante la conquista española de América.

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Por AFP
El rey Felipe IV en una gala en el Palacio Real, en diciembre de 2025.
El rey Felipe IV en una gala en el Palacio Real, en diciembre de 2025. (OSCAR DEL POZO/AFP)







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