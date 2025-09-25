El Pentágono convoca a cientos de altos mandos militares a inusual reunión la próxima semana

Pete Hegseth, secretario de Defensa, y Donald Trump, presidente, en la conferencia donde anunciaron intervención en Washington, D. C.

Washington, Estados Unidos. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, se dirigirá a los altos oficiales del ejército a principios de la próxima semana, anunció el jueves el Pentágono en un comunicado, sin proporcionar más detalles.

Según el Washington Post, el jefe del Pentágono ordenó a todos los generales en posiciones de mando y a sus principales asesores que se reúnan el martes en la base de Quantico, en Virginia (este), una medida inusual.

El presidente Donald Trump confirmó a la prensa en el Despacho Oval esta reunión: “Me encanta. Creo que es genial”.

“¿Qué hay de raro en ello?”, se preguntó Trump ante los periodistas. “Dejémoslo simpatizar con los generales y almirantes venidos del mundo entero”, añadió.

Sean Parnell, portavoz del Pentágono, explicó en un comunicado que Hegseth “dará un discurso ante sus altos mandos militares a principios de la próxima semana”.

Se ha convocado a responsables desplegados tanto en el extranjero como en Estados Unidos.

Hegseth ordenó en mayo reducciones significativas en el número de altos oficiales y generales en el ejército estadounidense, pero no se sabe si la reunión de la próxima semana está relacionada con esta directiva.

El Pentágono ha experimentado una serie de cambios desde el regreso al poder, en enero, de Donald Trump, cuya administración ha destituido a varios altos mandos, en la mayoría de casos sin proporcionar explicaciones.