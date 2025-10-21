El Mundo

El niño que volvió a tener nombre: el mensaje oculto en un zapato reveló una historia silenciada por el Holocausto

El zapato de Amos Steinberg contenía un mensaje secreto que permitió conocer su historia tras 80 años de silencio en el Museo de Auschwitz

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
Un zapato infantil hallado en Auschwitz reveló la identidad de Amos Steinberg, niño judío asesinado junto a su madre en el Holocausto.
Un zapato infantil hallado en Auschwitz reveló la identidad de Amos Steinberg, niño judío asesinado junto a su madre en el Holocausto. (Museo de Auschwitz/O Globo)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGAuschwitzMuseo de Auschwitz
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.