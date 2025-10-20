Ciencia

Un pozo romano escondía un tesoro de madera de hace 2.000 años en Francia

Un pozo romano escondía decenas de objetos de madera conservados por siglos; el hallazgo ocurrió en el este de Francia, en la antigua Isarnodurum

Por O Globo / Brasil / GDA
Arqueólogos encontraron en Francia 15 tábuas romanas y otros objetos de madera dentro de un pozo romano de hace 2.000 años
Arqueólogos encontraron en Francia 15 tábuas romanas y otros objetos de madera dentro de un pozo romano de hace 2.000 años (INRAP/O Globo, GDA)







